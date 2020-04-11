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Apple и Google работают над технологией отслеживания контактов с инфицированными

Суббота, 11 апреля 2020, 12:39
Apple и Google работают над технологией отслеживания контактов с инфицированными

Компании Apple и Google начали совместную работу над технологией, которая позволит пользователям отслеживать возможные контакты с больными COVID-19.

Источник: пресс-служба Google, Экономическая правда

Дословно: "Google и Apple заявляют о совместных усилиях, чтобы сделать возможным использование технологии Bluetooth для помощи правительствам и медицинским учреждениям в уменьшении распространения вируса".

Детали: Сообщается, две компании работают над комплексным решением для содействия отслеживанию контактов, при этом приватность пользователей будут защищена.

Решение будет внедряться в два этапа. Так, в мае обе компании обеспечат взаимодействие между устройствами Android и iOS, использующими приложения органов здравоохранения.

Кроме того, ближайшие месяцы Apple и Google будут работать над тем, чтобы разработать более широкую платформу отслеживания контактов на основе Bluetooth.

В то же время, как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на The Verge, в отличие от GPS, приложение не будет отслеживать физическое местоположение людей. Оно будет принимать сигналы соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохранять связи между ними в базе данных. 

Если один человек заразился коронавирусом, он сможет сообщить приложению об этом и программа уведомит других людей, чьи телефоны находились на близком расстоянии в предыдущие дни.

Украинская правда

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Темы: технологиикоронавирус
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