Багатії, серед яких українець, спробували прилетіти з Лондона до Канн за хабар

Група багатіїв, серед них і українець, намагалися прилетіти з Лондона до Канн за хабар, попри карантинні обмеження, але отримали відмову.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили декілька ЗМІ, зокрема, CNN, Mirror та французьке BFMTV.

Французькі прикордонники отримали повідомлення від аеропорту Марселя про те, що 4 квітня 10 пасажирів бажають чартерним рейсом прилетіти з Лондона до Марселю, серед них - громадяни України, Хорватії, Румунії, Франції, Німеччини.

У коментарі CNN співробітник поліції повітряних кордонів аеропорту Марсель-Прованс розповів, що йшлося про сімох чоловіків віком 40-50 років і трьох жінок віком близько 25 років. Після прибуття вони збиралися вирушити до орендованої вілли у Каннах.

Поліція попередила, що в’їхати можуть лише громадяни Франції – троє з пасажирів чартеру, оскільки країна у зв’язку з епідемією коронавірусу обмежила в’їзд для іноземців, за винятком іноземців, задіяних у медичних гуманітарних операціях.

Проте чартер Embraer Legacy все одно приземлився в аеропорту о 15-00 за місцевим часом. Невдовзі перед його прильотом в аеропорт прибули також три приватні вертольоти.

За словами посадовця, який давав коментар CNN, поїздку організував громадянин Хорватії, який має бізнес у сфері нерухомості та фінансів. Він орендував чартер, гелікоптери та віллу у Каннах.

Він спробував переконати прикордонників, що "має величезні гроші" і хоче "просто сплатити штраф і поїхати в Канни", цитує CNN коментар представника поліції.

Водночас, видання Mirror у своїй публікації стверджує, що хабар намагався дати громадянин України – "український бізнесмен", і що саме він "заплатив за все" - і віллу, і літак.

BFM TV пишуть, що організатором поїздки був громадянин Хорватії.

У підсумку усім пасажирам чартеру, які не є громадянами Франції, все ж відмовили у в’їзді. До них не застосували санкцій, тому що юридично вони не перетнули кордон Франції. Водночас, жандармерія повітряного транспорту оштрафувала пілотів гелікоптерів, оскільки вони вирушили у поїздку без поважних причин.

Після цього, повідомляє CNN з посиланням на свого співрозмовника, дев’ятеро з компанії повернулися назад, а українець орендував чартер до Берліну. Таку ж інформацію наводить BFM TV.