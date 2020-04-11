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Богачи, среди них и украинец, попытались прилететь из Лондона в Канны за взятку

Суббота, 11 апреля 2020, 13:26
Богачи, среди них и украинец, попытались прилететь из Лондона в Канны за взятку

Группа богачей, среди них и украинец пытались прилететь из Лондона в Канны за взятку, несмотря на карантин, но получили отказ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили несколько СМИ, в частности, CNNMirror и французское BFMTV.

Французские пограничники получили сообщение от аэропорта Марселя о том, что 4 апреля 10 пассажиров хотят чартерным рейсом прилететь из Лондона в Марсель, среди них – граждане Украины, Хорватии, Румынии, Франции, Германии.

В комментарии CNN сотрудник полиции воздушных границ аэропорта Марсель-Прованс рассказал, что речь шла о семи мужчинах в возрасте 40-50 лет и трех женщинах в возрасте около 25 лет. По прибытии они собирались отправиться в арендованную виллу в Каннах.

Полиция предупредила, что въехать могут только граждане Франции – трое из пассажиров чартера, поскольку страна в связи с эпидемией коронавируса ограничила въезд для иностранцев, за исключением участников в медицинских гуманитарных операций.

Однако чартер Embraer Legacy все равно приземлился в аэропорту в 15:00 по местному времени. Перед его прилетом, в аэропорт прибыли также три частных вертолета.

По словам чиновника, который давал комментарий CNN, поездку организовал гражданин Хорватии, который имеет бизнес в сфере недвижимости и финансов. Он арендовал чартер, вертолеты и виллу в Каннах.

Он попытался убедить пограничников, что "имеет огромные деньги" и хочет "просто заплатить штраф и поехать в Канны", цитирует CNN комментарий сотрудника полиции.

В то же время, издание Mirror в своей публикации утверждает, что взятку пытался дать гражданин Украины - "украинский бизнесмен", и что именно он "заплатил за все" - и виллу, и самолет.

BFM TV пишут, что организатором поездки был гражданин Хорватии.

В итоге всем пассажирам чартера, которые не являются гражданами Франции, все же отказали во въезде. К ним не применили санкций, так как юридически они не пересекли границу Франции. В то же время, жандармерия воздушного транспорта оштрафовала пилотов вертолетов, поскольку они отправились в поездку без уважительных причин.

После этого, сообщает CNN со ссылкой на своего собеседника, девять из компании вернулись назад, а украинец арендовал чартер в Берлин. Такую же информацию приводит BFM TV.

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