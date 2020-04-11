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На Рівненщині загинув закарпатський контрабандист – ЗМІ

Субота, 11 квітня 2020, 13:51
На Рівненщині загинув закарпатський контрабандист – ЗМІ
Фото Нацполіції

Внаслідок ДТП у Рівненському районі загинув житель Закарпаття. За даними ЗМІ, йдеться про відомого в області контрабандиста на прізвисько "Докі".

Джерело: поліція Рівненщини, Мукачево.net

Дослівно поліція: "Смертельна автопригода сталася сьогодні, 11 квітня, близько 06:40 на автодорозі "Київ-Чоп".

Слідчим попередньо встановлено, що на автодорозі поблизу села Велика Омеляна водій автомобіля "Mercedes-Benz C-Class", — 45-річний житель Закарпатської області, — не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги в’їхав у відбійник з подальшим перекиданням у кювет.

Внаслідок ДТП керманич від отриманих травм загинув на місці події".

 

Деталі: За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Чи перебував чоловік за кермом в стані сп’яніння, визначить судово-медична експертизи.

Водночас Мукачево.net із посиланням на кілька джерел у правоохоронних органах повідомляє, що загиблий – Аттіла Горват з села В. Бийгань, відомий на Закарпатті контрабандист "Докі".

Передісторія:

  • 16 листопада 2017 року в рамках спецоперації було затримано громадянина Аттілу Горвата, відомого на прізвисько "Докі".
  • Його називали організатором так званого "приватної кордону" на Закарпатті, уздовж лінії кордону з Угорщиною, і потоку контрабанди через кордон.

Українська правда

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Теми: Рівненська областьЗакарпаттяконтрабандаДТП
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