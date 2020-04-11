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На Ровенщине погиб закарпатский контрабандист – СМИ

Суббота, 11 апреля 2020, 13:51
На Ровенщине погиб закарпатский контрабандист – СМИ
Фото Нацполиции

В результате ДТП в Ровенском районе погиб житель Закарпатья. По данным СМИ, речь идет об известном в области контрабандисте по прозвищу "Доки".

Источник: полиция Ровенской области, Мукачево.net

Дословно полиция: "Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 11 апреля, около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп".

Следователем предварительно установлено, что на автодороге вблизи села Большая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class", - 45-летний житель Закарпатской области, - не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия".

 

Детали: По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения, определит судебно-медицинская экспертиза.

В то же время Мукачево.net со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах сообщает, что погибший - Аттила Горват из села Б. Бийгань, известный в Закарпатье контрабандист "Доки".

Предыстория:

  • 16 ноября 2017 года в рамках спецоперации задержали гражданина Аттилу Горвата, известного по прозвищу "Доки".
  • Его называли организатором так называемого "частной границы" на Закарпатье, вдоль линии границы с Венгрией, и потока контрабанды через границу.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьЗакарпатьеконтрабандаДТП
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