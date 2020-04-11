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Коронавірус в Іспанії: кількість загиблих знижується третій день поспіль

Субота, 11 квітня 2020, 14:01
Коронавірус в Іспанії: кількість загиблих знижується третій день поспіль

За добу в Іспанії від коронавірусу померли 510 хворих – найменше з 23 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, кількість загиблих за добу знижується вже третій день поспіль.

За останні 24 години в країні від Covid-19 померли 510 хворих. Це на майже сотню менше, ніж вчорашній показник – 605 загиблих, та найменше за увесь час, починаючи з 23 березня.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії становить 16353.

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії з початку епідемії досягла 161 852. Найбільше випадків, понад 45,8 тисяч, зареєстровано у Мадриді. На другому місці – Каталонія, де зафіксовано майже 33 тисячі заражень коронавірусом.

З початку епідемії, одужали вже 59 109 хворих. Це на 3441 людину більше, ніж за даними станом на 10 квітня.

Нагадаємо, Європейський центр з контролю і профілактики захворювань заявив, що поки немає ніяких ознак того, що пік спалаху коронавірусу в Європі досягнуто.

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Теми: Іспаніякоронавірус
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