Коронавирус в Испании: число погибших снижается третий день подряд

За сутки в Испании от коронавируса умерли 510 больных – менше всего с 23 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным Министерства здравоохранения Испании, за последние 24 часа в стране от Covid-19 умерли 510 больных. Это почти сотню меньше, чем вчерашний показатель – 605 погибших, и меньше за все время, начиная с 23 марта. Число погибших за сутки снижается уже третий день подряд.

Общее количество погибших от коронавируса в Испании составляет 16353. Это на 4830 случаев больше, чем по состоянию на 10 апреля.

Количество заражений коронавирусом в Испании с начала эпидемии достигло 161 852. Больше всего случаев, более 45, 8 тысяч, зарегистрировано в Мадриде. На втором месте – Каталония, где зафиксировано почти 33 тысячи заражений коронавирусом.

С начала эпидемии, выздоровели уже 59 109 больных. Это на 3441 человека больше, чем по данным за 10 апреля.

Напомним, Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что пока нет никаких признаков того, что пик вспышки коронавируса в Европе достигнут.

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