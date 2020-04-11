Українців, які повертаються з Угорщини, суттєво побільшало – прикордонники

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Субота, 11 квітня 2020, 14:22

Прикордонники констатують суттєве збільшення кількості українців, які повертаються з-за кордону через пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною на Закарпатті.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

 
ДПСУ

Дослівно: "Наразі спостерігається суттєве збільшення кількості наших співвітчизників, які повертаються з-за кордону через 🇺🇦пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті.

Також ситуативна кількість українців очікує на оформлення перед угорським пунктом пропуску "Захонь".

Це пов’язано з епідеміологічною ситуацією, через яку наші співвітчизники воліють повернутися додому, та з прийдешніми Великодніми святами".

 

Деталі: Прикордонники зазначили, що задля прискорення контрольних операцій у пункті пропуску "Тиса" залучено вдвічі більше персоналу, виділено додаткові смуги руху.

Спільно з Закарпатською облдержадміністрацією організовано перевезення подорожніх через кордон 12 автобусами.

Кожні декілька години з угорськими колегами проводяться прикордонно-представницькі зустрічі, на яких вирішуються питання щодо порядку запуску та оформлення громадян.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба кордон Угорщина Закарпаття


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