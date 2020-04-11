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Украинцев, возвращающихся из Венгрии, стало больше – пограничники

Суббота, 11 апреля 2020, 14:22
Украинцев, возвращающихся из Венгрии, стало больше – пограничники

Пограничники констатируют существенное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией на Закарпатье.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы

 
ГПСУ

Дословно: "Сейчас наблюдается значительное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за рубежа через 🇺🇦пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье.

Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска "Захонь".

Это связано с эпидемиологической ситуацией, из-за которой наши соотечественники предпочитают вернуться домой, и с грядущими Пасхальными праздниками".

 

Детали: Пограничники отметили, что для ускорения контрольных операций в пункте пропуска "Тиса" привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения.

Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами.

Каждые несколько часов с венгерскими коллегами проводятся погранично-представительские встречи, на которых решаются вопросы о порядке запуска и оформления граждан.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаграницаВенгрияЗакарпатье
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