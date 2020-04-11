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США вводитимуть санкції проти країн, що не забирають своїх громадян

Субота, 11 квітня 2020, 14:57
США вводитимуть санкції проти країн, що не забирають своїх громадян

США застосовуватимуть візові санкції проти країн, які відмовляються вивозити або затримують вивезення своїх громадян зі Сполучених Штатів.

Джерело: меморандум, підписаний президентом США Дональдом Трампом, повідомляє сайт Білого Дому

Деталі: Згідно з меморандумом, міністр національної безпеки повідомляє держсекретаря про те, що якась держава відмовляється прийняти або необґрунтовано затримує прийняття своїх громадян або резидентів після прохання прийняти цих іноземців, і якщо така відмова або затримка перешкоджає операціями США з реагування на пандемію COVID-19.

Після отримання такого повідомлення державний секретар повинен якомога швидше, але не пізніше 7 днів після отримання, прийняти й ініціювати план накладення візових санкцій.

Санкції припиняють застосовуватися, якщо міністр національної безпеки повідомляє держсекретаря про те, що дана країна без необгрунтованої затримки відновила прийом своїх громадян або резидентів.

Відзначається, що меморандум припиняє дію 31 грудня 2020 року, якщо він не буде продовжений.

Українська правда
Теми: СШАкоронавіруссанкції
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