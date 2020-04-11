США будут вводить санкции против стран, не забирающих своих граждан

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Суббота, 11 апреля 2020, 14:57

США будут применять визовые санкции против стран, отказывающихся вывозить или задерживающих вывоз своих граждан из Соединенных Штатов.

Источник: меморандум, подписанный президентом США Дональдом Трампом, сообщает сайт Белого Дома

Детали: Согласно меморандуму, министр национальной безопасности уведомляет госсекретаря о том, что какое-либо государство отрицает или необоснованно задерживает принятие своих граждан или резидентов после просьбы принять этих иностранцев, и если такой отказ или задержка препятствует операциям США по реагированию на пандемию COVID-19.

По получении уведомления государственный секретарь должен как можно скорее, но не позднее 7 дней после получения, принять и инициировать план наложения визовых санкций.

Санкции прекращают применяться, если министр национальной безопасности уведомляет госсекретаря о том, что данная страна без необоснованной задержки возобновила прием своих граждан или резидентов.

Отмечается, что меморандум прекращает свое действие 31 декабря 2020 года, если он не будет продлен.

Украинская правда
Темы: США коронавирус санкции


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