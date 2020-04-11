ЄС ніколи не визнає анексію Криму – заява

ЄС наголошує, що призов Росією кримчан до лав російської армії є порушенням міжнародного гуманітарного права, та що ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій, оприлюдненій у суботу.

"РФ здійснює призов до ЗС РФ мешканців незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголошують у заяві.

Також нагадують, що Росія, за нормами міжнародного гуманітарного права, має забезпечити дотримання прав людини на півострові.

"ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію АРК та міста Севастополя.

Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.