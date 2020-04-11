ЄС ніколи не визнає анексію Криму – заява

946 переглядів
Субота, 11 квітня 2020, 15:02

ЄС наголошує, що призов Росією кримчан до лав російської армії є порушенням міжнародного гуманітарного права, та що ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій, оприлюдненій у суботу.

"РФ здійснює призов до ЗС РФ мешканців незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголошують у заяві.

Також нагадують, що Росія, за нормами міжнародного гуманітарного права, має забезпечити дотримання прав людини на півострові.

"ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію АРК та міста Севастополя. 

Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Теми: ЄС Крим Росія анексія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лідери ЄС проведуть "коронавірусну" онлайн-зустріч 23 квітня 10 квітня 2020, 16:52
У Німеччині четвертий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом 10 квітня 2020, 08:17
Міністри фінансів ЄС узгодили план підтримки економіки на 540 млрд євро 10 квітня 2020, 08:13
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Розведення допомогло зменшити обстріли, готуємо нові ділянки
11 квітня. No time to die: В світі 100 тисяч загиблих, у США вірус у тюрмах, у Кореї браслети для порушників карантину
Комітет затвердив зміни до бюджету на 2020 рік
За добу в Києві 48 випадків коронавірусу, з них 5 – у медиків
Усі новини
Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати

експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини