ЕС никогда не признает аннексию Крыма – заявление

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Суббота, 11 апреля 2020, 15:02

ЕС отмечает, что призыв Россией крымчан в ряды российской армии является нарушением международного гуманитарного права, и что ЕС никогда не признает аннексию Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий, обнародованном сегодня.

"Российская Федерация осуществляет призыв в Вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это является нарушением международного гуманитарного права", - отмечают в заявлении.

Также напоминают, что Россия, по нормам международного гуманитарного права, должен обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.

"ЕС не признает и никогда не признает незаконной аннексию АРК и города Севастополя.

Европейский Союз продолжает ожидать от России прекращения всех нарушений международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Темы: ЕС Крым Росcия аннексия


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