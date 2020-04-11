Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун

Субота, 11 квітня 2020, 15:54
Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун

Президент Володимир Зеленський наголошує, що главою МОЗ призначений Максим Степанов, пріоритетами якого є боротьба з коронавірусом та продовження медичної реформи.

Джерело: відповідь Зеленського на петицію "Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України", оприлюднена пресслужбою президента

Дослівно: "Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19.

Водночас повідомляю, що постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова.

Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

У свою чергу міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни".

Деталі: Петицію, що була опублікована 23 березня, підписали 27 413 осіб із необхідних для розгляду 25 000.

Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Читайте також нове інтерв’ю Уляни Супрун

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСупрунМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: