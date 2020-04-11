Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун

Президент Володимир Зеленський наголошує, що главою МОЗ призначений Володимир Степанов, пріоритетами якого є боротьба з коронавірусом та продовження медичної реформи.

Джерело: відповідь Зеленського на петицію "Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України", оприлюднена пресслужбою президента

Дослівно: "Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19.

Водночас повідомляю, що постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова.

Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

У свою чергу міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни".

Деталі: Петицію, що була опублікована 23 березня, підписали 27 413 осіб із необхідних для розгляду 25 000.

Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

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