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Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун

Суббота, 11 апреля 2020, 15:54
Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун

Президент Владимир Зеленский отмечает, что главой Минздрава назначен Максим Степанов, приоритетами которого является борьба с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

Источник: ответ Зеленского на петицию "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины", обнародованный пресс-службой президента

Дословно: "Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В то же время сообщаю, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 № 550 министром здравоохранения Украины назначен Максим Владимирович Степанов.

Относительно продолжения медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с Законом Украины от 19.10.2017 № 2168 "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

В свою очередь министр здравоохранения Украины М.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны".

Детали: Петицию, опубликованную 23 марта, подписали 27 413 человек из необходимых для рассмотрения 25000.

Супрун возглавляла МОЗ с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСупрунМинздрав
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