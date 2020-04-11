Голова району на Рівненщині захворів на Covid-19

У голови Сарненської райдержадміністрації Олександра Кохана виявили коронавірус.

Джерело: сам Кохан у Facebook

Пряма мова: "Нажаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але на щастя рішення про тестування було правильним".

Деталі: За його словами, він самоізолюється до повного одужання. Кохан подав список своїх контактів епідеміологічній службі для тестування та вжиття всіх необхідних заходів. Чиновник додав, що почувається добре, за виключенням сухого кашлю. Продовжує працювати вдома у віддаленому режимі.