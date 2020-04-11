Голова району на Рівненщині захворів на Covid-19

1388 переглядів
Субота, 11 квітня 2020, 16:22

У голови Сарненської райдержадміністрації Олександра Кохана виявили коронавірус.

Джерело: сам Кохан у Facebook

Пряма мова: "Нажаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але на щастя рішення про тестування було правильним".

Деталі: За його словами, він самоізолюється до повного одужання. Кохан подав список своїх контактів епідеміологічній службі для тестування та вжиття всіх необхідних заходів. Чиновник додав, що почувається добре, за виключенням сухого кашлю. Продовжує працювати вдома у віддаленому режимі.

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія Рівненська область Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Кривому Розі через контакт із хворою на коронавірус ізолювали більше 100 людей 11 квітня 2020, 15:41
США вводитимуть санкції проти країн, що не забирають своїх громадян 11 квітня 2020, 14:57
Коронавірус в Іспанії: кількість загиблих знижується третій день поспіль 11 квітня 2020, 14:01
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Розведення допомогло зменшити обстріли, готуємо нові ділянки
11 квітня. No time to die: В світі 100 тисяч загиблих, у США вірус у тюрмах, у Кореї браслети для порушників карантину
Комітет затвердив зміни до бюджету на 2020 рік
За добу в Києві 48 випадків коронавірусу, з них 5 – у медиків
Усі новини
соцмережі

5 способів, як соцмережі змінюють наш мозок

експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини