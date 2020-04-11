Глава района на Ровенщине заболел Covid-19

У председателя Сарненской райгосадминистрации Александра Кохана обнаружили коронавирус.

Источник: сам Кохан в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью, решение о тестировании было правильным".

Детали: По его словам, он самоизолируется до полного выздоровления. Кохан подал список контактов эпидемиологической службе для тестирования и принятия всех необходимых мер. Чиновник добавил, что чувствует себя хорошо, за исключением сухого кашля. Продолжает работать дома в удаленном режиме.