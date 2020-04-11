Глава района на Ровенщине заболел Covid-19

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Суббота, 11 апреля 2020, 16:22

У председателя Сарненской райгосадминистрации Александра Кохана обнаружили коронавирус.

Источник: сам Кохан в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью, решение о тестировании было правильным".

Детали: По его словам, он самоизолируется до полного выздоровления. Кохан подал список контактов эпидемиологической службе для тестирования и принятия всех необходимых мер. Чиновник добавил, что чувствует себя хорошо, за исключением сухого кашля. Продолжает работать дома в удаленном режиме.

Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия Ровенская область Covid-2019


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