Епідемія у Британії: загиблих більше 900 другий день поспіль
Кількість загиблих від коронавірусу у Британії за добу другий день поспіль перевищила 900 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту
У Британії за останню добу у лікарнях зафіксували 917 нових смертей від коронавірусу – дещо менше, ніж вчора, коли за добу загинули 980 хворих. Це третій за час епідемії випадок, коли кількість загиблих за добу перевищила позначку "900". Вперше це сталося 8 квітня, тоді повідомили про 938 померлих.
Загальна кількість загиблих зросла до 9875.
Кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні зросла до 78 991 – на 5233 випадків за останню добу. Це суттєво менше, ніж напередодні, коли виявили 8681 нових заражень.
Станом на сьогодні, тести на коронавірус здали більше 269,5 тисяч британців.
Нагадаємо, 9 квітня прем'єра Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, після 3-денного перебування у відділенні інтенсивної терапії перевели у звичайну палату. Речник Джонсона у п'ятницю повідомив, що глава уряду "тільки починає" своє одужання і відновить свої службові обов'язки лише за порадами лікарів.