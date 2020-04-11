Епідемія у Британії: загиблих більше 900 другий день поспіль

Кількість загиблих від коронавірусу у Британії за добу другий день поспіль перевищила 900 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту

У Британії за останню добу у лікарнях зафіксували 917 нових смертей від коронавірусу – дещо менше, ніж вчора, коли за добу загинули 980 хворих. Це третій за час епідемії випадок, коли кількість загиблих за добу перевищила позначку "900". Вперше це сталося 8 квітня, тоді повідомили про 938 померлих.

Загальна кількість загиблих зросла до 9875.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні зросла до 78 991 – на 5233 випадків за останню добу. Це суттєво менше, ніж напередодні, коли виявили 8681 нових заражень.

Станом на сьогодні, тести на коронавірус здали більше 269,5 тисяч британців.

Нагадаємо, 9 квітня прем'єра Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, після 3-денного перебування у відділенні інтенсивної терапії перевели у звичайну палату. Речник Джонсона у п'ятницю повідомив, що глава уряду "тільки починає" своє одужання і відновить свої службові обов'язки лише за порадами лікарів.