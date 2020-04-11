Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епідемія у Британії: загиблих більше 900 другий день поспіль

Субота, 11 квітня 2020, 18:33
Епідемія у Британії: загиблих більше 900 другий день поспіль

Кількість загиблих від коронавірусу у Британії за добу другий день поспіль перевищила 900 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту

У Британії за останню добу у лікарнях зафіксували 917 нових смертей від коронавірусу – дещо менше, ніж вчора, коли за добу загинули 980 хворих. Це третій за час епідемії випадок, коли кількість загиблих за добу перевищила позначку "900". Вперше це сталося 8 квітня, тоді повідомили про 938 померлих.

Загальна кількість загиблих зросла до 9875.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні зросла до 78 991 – на 5233 випадків за останню добу. Це суттєво менше, ніж напередодні, коли виявили 8681 нових заражень.

Станом на сьогодні, тести на коронавірус здали більше 269,5 тисяч британців.

Нагадаємо, 9 квітня прем'єра Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, після 3-денного перебування у відділенні інтенсивної терапії перевели у звичайну палату. Речник Джонсона у п'ятницю повідомив, що глава уряду "тільки починає" своє одужання і відновить свої службові обов'язки лише за порадами лікарів.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика БританіяCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: