Эпидемия в Британии: погибших более 900 второй день подряд

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Суббота, 11 апреля 2020, 18:33

Количество погибших от коронавируса в Британии за сутки второй день подряд превысило 900 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента здравоохранения и социальной защиты

В Британии за последние сутки в больницах зафиксировали 917 новых смертей от коронавируса – несколько меньше, чем вчера, когда за сутки умерли 980 больных. Это третий за время эпидемии случай, когда количество погибших за сутки превысило отметку "900". Впервые это произошло 8 апреля, тогда сообщили о 938 погибших.

Общее количество погибших за время епидемии в Британии возросло до 9875.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в стране достигло 78 991, что на 5233 случая больше, чем накануне. Это существенно меньшее количество новых заражений, чем вчера, когда сообщили о 8681 новых случаях.

Тесты на коронавирус сдали уже более 269, 5 тысяч британцев.

Напомним, 9 апреля премьера Великобритании Бориса Джонсона, больного коронавирусом, после 3-дневного пребывания в отделении интенсивной терапии перевели в обычную палату.

Представитель Джонсона в пятницу сообщил, что глава правительства "только начинает" свое выздоровление и восстановит свои служебные обязанности только по советам врачей.

Темы: коронавирус Британия Covid-2019 эпидемия


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