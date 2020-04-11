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ДБР розслідує аварійну посадку військового літака у Мелітополі

Субота, 11 квітня 2020, 19:36
ДБР розслідує аварійну посадку військового літака у Мелітополі

ДБР розслідує обставини аварійної посадки військового літака у Мелітополі.

Джерело: Державне Бюро Розслідувань, Український мілітарний портал

 
ДБР

Деталі: Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України).

Дослівно: "За попередньою інформацією, 10 квітня 2020 року близько 21 години вечора пілот однієї з військових частин Збройних сил України, що дислокується у місті Мелітополі, під час планової посадки літака МіГ-29 порушив правила польотів, що призвело до пошкодження літака. У результаті події жодна особа не постраждала".

Деталі: Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.

 

Водночас, як повідомляє Український мілітарний портал, 10 квітня на військовий аеродром в Мелітополі здійснив аварійну посадку винищувач МіГ-29 з бортовим номером 47 Повітряних Сил ЗС України.

МіГ-29 з бортовим номером 47 входить до складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, що базується у місті Луцьк.

Літак було побудовано у березні 1990 року, з березня 1992 року він перебуває у складі Повітряних Сил ЗСУ. Раніше мав номер 36 жовтий та до 2001 року був у складі 168 льотно-випробувального комплексу у Кіровському в Криму. Після розформування перебував на зберіганні.

В 2014-у році був вивезений з окупованого півострова та в 2016-у році пройшов ремонт на Львівському авіаційному заводі, де отримав новий бортовий номер 47 синій та переданий до 204-ї БрТА.

Українська правда

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Теми: Збройні силиавіаДБР
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