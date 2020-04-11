ГБР расследует аварийную посадку военного самолета в Мелитополе

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Суббота, 11 апреля 2020, 19:36

ГБР расследует обстоятельства аварийной посадки военного самолета в Мелитополе.

Источник: Государственное бюро расследований, Украинский милитаристский портал

 
ГБР

Детали: Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, осуществляющих досудебное расследование по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

Дословно: "По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21 часов вечера пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате события никто не пострадал".

Детали: Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

 

В то же время, как сообщает Украинская милитаристский портал, 10 апреля на военный аэродром в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29 с бортовым номером 47 Воздушных Сил ВС Украины.

МиГ-29 с бортовым номером 47 входит в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, базирующейся в городе Луцк.

Самолет был построен в марте 1990 года, с марта 1992 он находится в составе Воздушных Сил ВСУ. Ранее имел номер 36 желтый и до 2001 года был в составе 168 летно-испытательного комплекса в Кировском в Крыму. После расформирования находился на хранении.

В 2014-м году был вывезен из оккупированного полуострова и в 2016-м году прошел ремонт на Львовском авиационном заводе, где получил новый бортовой номер 47 синий и передан в 204-й БрТА.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы авиа ГБР


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