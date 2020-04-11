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Бунт у російській тюрмі суворого режиму: сотні поранених та загиблий в’язень

Субота, 11 квітня 2020, 19:56
Бунт у російській тюрмі суворого режиму: сотні поранених та загиблий в’язень

У Росії у виправній колонії, яка знаходиться у Ангарську Іркутської області (Сибір) стався бунт в’язнів, на придушення якого кинули спецпризначенців. В результаті заворушень сотні людей постраждали, один в’язень був знайдений мертвим.

Джерело: "Радіо свобода" з посиланням на заяву уповноваженого з прав людини в Іркутській області РФ Віктора Ігнатенка.

Деталі: 9 та 10 квітня кількадесят ув’язнених колонії суворого режиму в місті Ангарськ порізали собі вени на знак протесту проти дій адміністрації і підпалили кілька будівель тюрми. До колонії прибули спецпризначенці, які застосували силу до бунтівників. За фактом заворушень порушили кримінальну справу.

Тіло чоловіка 1989 року народження виявили під час розбирання завалів після пожежі, що спалахнула в ході бунту. Чоловіка знайшли повішеним, є версії як про самогубство, так і про вбивство іншими в’язнями.

Кілька незалежних джерел повідомляють про значну кількість поранених, за окремими повідомленнями, таких до 300. Усього у вказаній колонії утримуються понад 1200 в’язнів.

За словами омбудсмена, однією з можливих причин смерті ув’язненого розглядається його співпраця з адміністрацією колонії. За словами Ігнатенка, інших загиблих після бунту в колонії немає.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіявбивствов'язниця
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