Бунт в российской тюрьме строгого режима: сотни раненых и погибший заключенный

В России в исправительной колонии №15, которая находится в Ангарске Иркутской области (Сибирь) произошел бунт заключенных, на подавление которого бросили спецназовцев. В результате беспорядков сотни человек пострадали, один узник был найден мертвым.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в Иркутской области РФ Виктора Игнатенко.

Детали: 9 и 10 апреля несколько десятков заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько зданий тюрьмы. В колонию прибыли спецназовцы, которые применили силу к мятежникам. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара, вспыхнувшего в ходе бунта. Мужчину нашли повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300. Всего в указанной колонии содержатся более 1200 заключенных.