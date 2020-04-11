Бунт в российской тюрьме строгого режима: сотни раненых и погибший заключенный

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Суббота, 11 апреля 2020, 19:56

В России в исправительной колонии №15, которая находится в Ангарске Иркутской области (Сибирь) произошел бунт заключенных, на подавление которого бросили спецназовцев. В результате беспорядков сотни человек пострадали, один узник был найден мертвым.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в Иркутской области РФ Виктора Игнатенко.

Детали: 9 и 10 апреля несколько десятков заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько зданий тюрьмы. В колонию прибыли спецназовцы, которые применили силу к мятежникам. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара, вспыхнувшего в ходе бунта. Мужчину нашли повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300. Всего в указанной колонии содержатся более 1200 заключенных.

По словам омбудсмена, одной из возможных причин смерти заключенного рассматривается его сотрудничество с администрацией колонии. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

Темы: Росcия убийство тюрьма


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