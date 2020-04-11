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В Італії за добу одужали більше 2 тисяч хворих на коронавірус

Субота, 11 квітня 2020, 20:42
В Італії за добу одужали більше 2 тисяч хворих на коронавірус

В Італії за добу одужали більше 2 тисяч хворих на коронавірус, 7-й день поспіль зменшується кількість пацієнтів у реанімації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останню добу в Італії від Covid-19 померли 619 хворих – дещо більше, ніж 10 квітня, коли повідомили про 570 загиблих.

Одужали 2079 пацієнтів – майже стільки ж, як рекордний показник 8 квітня, коли одужали 2099 людей. 

Водночас, кількість нових заражень коронавірусом вдруге на цьому тижні перевищила 4 тисячі – за добу виявили 4694 нових випадків. Попередній такий "стрибок" зафіксували 9 квітня – 4204 заражень.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується 7-й день поспіль – за останню добу ще на 116 осіб.

На 11 квітня, у відділеннях інтенсивної терапії залишається 3,381  пацієнтів, загалом у лікарнях перебувають 28,144  хворих на Covid-19.

Загалом з початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 152 271 людей. З них 19 468 – померли, 32 534 – одужали.

Нагадаємо, Італія на великодніх вихідних посилила карантин на дорогах, щоб стримати людей від поїздок без поважних причин.

Читайте також: В центрі епідемії: як переживають коронакризу українські мігранти в Італії.

Теми: коронавірусІталіяCovid-2019
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