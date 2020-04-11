В Италии за сутки выздоровели более 2 тысяч больных коронавирусом

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Суббота, 11 апреля 2020, 20:42
В Италии за сутки выздоровели более 2 тысяч больных коронавирусом, 7-й день подряд уменьшается количество пациентов в реанимации.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние сутки в Италии от Covid-19 умерли 619 больных – несколько больше, чем 10 апреля, когда сообщили о 570 погибших.

Выздоровели 2079 пациентов – почти столько же, как рекордный показатель 8 апреля, когда выздоровели 2099 человек.

В то же время, количество новых заражений коронавируса второй раз на этой неделе превысила 4000: за сутки обнаружили 4694 новых случаев. Предыдущий такой "скачок" зафиксировали 9 апреля – 4204 заражений.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается 7-й день подряд – за последние сутки еще на 116 человек.

На 11 апреля, в отделениях интенсивной терапии остается 3,381 пациентов, всего в больницах находятся 28,144 больных Covid-19.

Всего с начала эпидемии в Италии коронавируса заразились 152 271 человек. Из них 19 468 – умерли, 32534 – выздоровели.

Напомним, Италия на пасхальных выходных усилила карантин на дорогах, чтобы сдержать людей от поездок без уважительных причин.

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Темы: коронавирус Италия Covid-2019


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