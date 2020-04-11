Епіфаній попросив вірян залишатися вдома на свята

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Субота, 11 квітня 2020, 20:55

Митрополит УПЦ Епіфаній закликав православних допомагати ближнім в складні часи пандемії та залишатися вдома на великодні свята.

Джерело: його відеозвернення у Facebook

Пряма мова: "Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги (ближнім – ред.) зараз – це залишатися вдома, у самообмеженні".

Деталі: Митрополит зазначив, що на жаль, через карантинні обмеження парафіяни не можуть зібратися на спільне освячення вербової лози у Вербну неділю, проте священнослужителі Православної церкви України будуть в молитві поруч з кожним віруючим.

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Українська правда
Теми: коронавірус епідемія Епіфаній святкування церква


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