Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Епифаний попросил верующих оставаться дома на праздники

Суббота, 11 апреля 2020, 20:55

Источник: его видеообращение в Facebook

Прямая речь: "Один из самых ответственных способов нашей помощи (ближним - ред.) сейчас - это оставаться дома, в самоограничении".

Детали: Митрополит отметил, что, к сожалению, из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение ивовой лозы в Вербное воскресенье, однако священнослужители Православной церкви Украины будут в молитве рядом с каждым верующим.

Читайте также: Пасха во время пандемии. Что готовят церкви и президент

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияЕпифанийпразднованияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: