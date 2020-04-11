Епифаний попросил верующих оставаться дома на праздники

Источник: его видеообращение в Facebook

Прямая речь: "Один из самых ответственных способов нашей помощи (ближним - ред.) сейчас - это оставаться дома, в самоограничении".

Детали: Митрополит отметил, что, к сожалению, из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение ивовой лозы в Вербное воскресенье, однако священнослужители Православной церкви Украины будут в молитве рядом с каждым верующим.

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