Двоє дітей заразилися коронавірусом на Одещині, в області вже 63 хворих

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Субота, 11 квітня 2020, 22:22

В Одеській області зафіксували 10 нових хворих на Covid-19, серед них – двоє малолітніх дітей.

Джерело: повідомлення очільника Одеської ОДА Максима Куцого у Facebook

Пряма мова: "Вже 63 людини в Одеській області мають підтверджений діагноз захворювання Covid-19. Щойно ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Захворіли – 4 жінки віком від 36 до 71 року та 8-річна дівчинка. І четверо чоловіків - від 34 до 80 років і трирічний хлопчик".

Деталі: за словами Куцого, жодна із виявлених заражених осіб не виїжджала за кордон, проте одна з хворих нещодавно відвідала поминальну вечерю, де контактувала з інфікованою людиною, що повернулася з Польщі.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Одеса


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