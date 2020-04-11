Двоє дітей заразилися коронавірусом на Одещині, в області вже 63 хворих

В Одеській області зафіксували 10 нових хворих на Covid-19, серед них – двоє малолітніх дітей.

Джерело: повідомлення очільника Одеської ОДА Максима Куцого у Facebook

Пряма мова: "Вже 63 людини в Одеській області мають підтверджений діагноз захворювання Covid-19. Щойно ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Захворіли – 4 жінки віком від 36 до 71 року та 8-річна дівчинка. І четверо чоловіків - від 34 до 80 років і трирічний хлопчик".

Деталі: за словами Куцого, жодна із виявлених заражених осіб не виїжджала за кордон, проте одна з хворих нещодавно відвідала поминальну вечерю, де контактувала з інфікованою людиною, що повернулася з Польщі.