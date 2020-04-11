Двое детей заразились коронавирусом на Одесчине, в области уже 63 больных

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Суббота, 11 апреля 2020, 22:22

В Одесской области зафиксировали 10 новых больных Covid-19, среди них - двое малолетних детей.

Источник: сообщение главы Одесской ОГА Максима Куцого в Facebook

Прямая речь: "Уже 63 человека в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19. Только что мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 36 до 71 года и 8-летняя девочка . И четверо мужчин - от 34 до 80 лет и трехлетний мальчик".

Детали: по словам Куцого, ни одно из выявленных зараженных лиц не выезжало за границу, однако одна из заболевших недавно посетила поминальный ужин, где контактировала с инфицированным человеком, вернувшимся из Польши.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Одесса


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