У Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до держбюджету

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Джерело: сайт українського парламенту

Деталі: Водночас бюджетний комітет рекомендував скоротити строки подання пропозицій та внесення альтернативних законопроєктів.

У поданні комітету також уточнюється, що законом пропонується обмежити розмір заробітної плати на період карантину не лише чиновникам, а й нардепам, суддям, прокурорам та іншим особам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

Що передувало: Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік.

Читайте також: Країна без "антикризового" плану: чому Рада провалила голосування за бюджет

Нагадаємо: