У Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до держбюджету

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Неділя, 12 квітня 2020, 00:24

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Джерело: сайт українського парламенту

Деталі: Водночас бюджетний комітет рекомендував скоротити строки подання пропозицій та внесення альтернативних законопроєктів. 

У поданні комітету також уточнюється, що законом пропонується обмежити розмір заробітної плати на період карантину не лише чиновникам, а й нардепам, суддям, прокурорам та іншим особам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами. 

Що передувало: Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік.

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Нагадаємо:

  • Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00, на якому розглядатимуть зміни до бюджету.
  • 30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: держбюджет


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