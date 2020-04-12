В Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в госбюджет

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 00:24

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник: сайт украинского парламента

Детали: В то же время бюджетный комитет рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесения альтернативных законопроектив.

В представлении комитета также уточняется, что законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и нардепам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Что предшествовало: Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

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Напоминаем:

  • Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00, на котором рассмотрят изменения в бюджет.
  • 30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: госбюджет


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