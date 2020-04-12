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Коронавірус: у світі зафіксували більше 1,7 мільйона випадків зараження

Неділя, 12 квітня 2020, 06:32

За весь час пандемії коронавірусу у світі зареєстрували 1,7 мільйона випадків інфікування, із них 404 тисячі людей одужали та 108 тисяч померли.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Лідером за кількістю випадків COVID-19 є США. Там хворобу діагностували у майже 530 тисяч осіб. Також США випередили Італію за кількістю смертей.

У Штатах померли 20,5 тисяч, а в Італії на тисячу менше.

Окрім того, в Іспанії зафіксували 16,6 тисяч летальних випадків, у Франції – 13,8 тисяч, у Великій Британії – майже 10 тисяч та 4,3 тисячі смертей в Ірані.

В Італії виявили 152 тисячі хворих, в Іспанії – 163 тисячі, у Франції – 130 тисяч, у Німеччині – 125 тисяч, у Великій Британії – майже 80 тисяч, в Ірані – 70 тисяч, у Туреччині – 52 тисячі, у Бельгії – 28 тисяч, у Швейцарії – 25 тисяч, у Нідерландах – понад 24 тисячі, у Канаді – 23 тисячі та майже 21 тисячі у Бразилії.

За останню добу найбільше нових заражень діагностували у США – близько 30 тисяч.

За Штатами слідує Велика Британія – 5,2 тисячі нових хворих. За цей же час у Туреччині підтвердили 5,1 тисячу нових випадків, у Франції, Іспанії та Італії по 4,7 тисяч нових заражень, у Німеччині – 3,2 тисячі, в Ірані – 1,8 тисяч, у Росії – 1,6 тисяч.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірус
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