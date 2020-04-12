Епідемія у Франції: загиблих майже 14 тисяч, пацієнтів у реанімації меншає

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Неділя, 12 квітня 2020, 10:49

У Франції кількість загиблих від нового коронавірусу в суботу збільшилася до майже 14 тисяч, але кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, знижується третій день поспіль. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Загальна кількість загиблих у лікарнях і будинках для літніх людей за добу зросла на 635 до 13 832.  Це радикально менші, ніж у п’ятницю, коли померлих було 987.

Кількість людей у ​​відділеннях інтенсивної терапії впала до 6 883 у порівнянні з 7 004 у п’ятницю. Загалом 31 320 осіб госпіталізовано.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції збільшилася на 3 114 до 93 790 - це найповільніше зростання за останні 4 дні. 

"Епідемія триває, ми повинні бути обережні і уважні. Залишаючись вдома, ви рятуєте життя. Ми повинні продовжувати наші спільні зусилля", - прокоментував керівник Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон.

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що карантинні заходи, які повинні були послабити наступного тижня, будуть продовжені.

Нагадаємо, Франція запровадила жорсткі обмеження для протидії поширенню коронавірусу з 15 березня. 

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Теми: епідемія Франція коронавірус Covid-2019


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