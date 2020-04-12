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Эпидемия во Франции: погибших почти 14 тысяч, пациентов в реанимации становится меньше

Воскресенье, 12 апреля 2020, 10:49

Во Франции количество погибших от нового коронавируса в субботу увеличилось до почти 14 тысяч, но количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снижается третий день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Общее количество погибших в больницах и домах престарелых за сутки выросло на 635 до 13 832. Это радикально меньше, чем в пятницу, когда умерших было 987.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии упало до 6 883 по сравнению с 7 004 в пятницу. В общем 31 320 человек госпитализированы.

Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции увеличилось на 3 114 до 93 790 - это самый медленный рост за последние 4 дня.

"Эпидемия продолжается, мы должны быть осторожны и внимательны. Оставаясь дома, вы спасаете жизни. Мы должны продолжать наши совместные усилия", - прокомментировал руководитель Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что карантинные меры, которые планировалось ослабить на следующей неделе, будут продлены.

Напомним, Франция ввела жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса с 15 марта.

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Темы: эпидемияФранциякоронавирусCovid-2019
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