Эпидемия во Франции: погибших почти 14 тысяч, пациентов в реанимации становится меньше
Во Франции количество погибших от нового коронавируса в субботу увеличилось до почти 14 тысяч, но количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снижается третий день подряд.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Общее количество погибших в больницах и домах престарелых за сутки выросло на 635 до 13 832. Это радикально меньше, чем в пятницу, когда умерших было 987.
Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции увеличилось на 3 114 до 93 790 - это самый медленный рост за последние 4 дня.
"Эпидемия продолжается, мы должны быть осторожны и внимательны. Оставаясь дома, вы спасаете жизни. Мы должны продолжать наши совместные усилия", - прокомментировал руководитель Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что карантинные меры, которые планировалось ослабить на следующей неделе, будут продлены.
Напомним, Франция ввела жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса с 15 марта.
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