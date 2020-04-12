Суд не оштрафував чоловіка за відсутність маски: не зобов'язаний купувати чи шити

Кельменецький райсуд Чернівецької області вирішив не притягувати чоловіка до адміністративної відповідальності за відсутність захисної маски у громадському місці.

Джерело: постанова суду від 8 квітня

Деталі: Як видно з постанови, 6 квітня 2020 року о 12 годині чоловік перебував без захисної маски у громадському місці – на зупинці громадського транспорту в с. Нагоряни Кельменецького району Чернівецької області.

Цим він порушив вимоги підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету міністрів від 11 березня № 211 в редакції від 2 квітня.

Дослівно: "ОСОБА_1 пояснив, що він не мав змоги придбати в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував на зупинці громадського транспорту без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється у вчиненому. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував".

Деталі: Суддя вирішив закрити справу за відсутністю складу та події адміністративного правопорушення.

Дослівно: "Відповідно до ст.8 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.

Так, в матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували, що ОСОБА_1 відповідно до закону за власні кошти зобов`язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано витрати на придбання чи виготовлення засобів індивідуального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів…"

"Крім того, на даний час в Україні не визначені відповідні медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти, щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.

Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь".

Що передувало: Згідно з постановою Кабміну від 2 квітня, із 6 квітня на час карантину в Україні заборонено перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора, пересуватися групою більше двох, прогулюватися у парках і скверах, ходити вулицями без документів, а людей старше 60 років уряд зобов’язав до самоізоляції.

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