Епідемія в Іспанії: майже 17 тисяч загиблих, добова смертність зросла

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Неділя, 12 квітня 2020, 14:43

Іспанія повідомила про 619 нових смертей від коронавірусу в неділю - загальна кількість людей, які загинули від вірусу в країні, наближається до 17 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo, такими є дані міністерства охорони здоров’я країни. 

Щоденна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії знову зросла в цю неділю до 619. В суботу було зафіксовано 510 смертей. 

Від початку епідемії померли 16 972 людей. Понад 62 тисяч пацієнтів були виписані.

Іспанія - одна з найбільш постраждалих країн від пандемії. Загалом кількість підтверджених випадків зросла до 166 019 - що на 4167 більше, було в суботу.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

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Теми: Іспанія коронавірус епідемія


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