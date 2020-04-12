Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епідемія в Іспанії: майже 17 тисяч загиблих, добова смертність зросла

Неділя, 12 квітня 2020, 14:43
Епідемія в Іспанії: майже 17 тисяч загиблих, добова смертність зросла

Іспанія повідомила про 619 нових смертей від коронавірусу в неділю - загальна кількість людей, які загинули від вірусу в країні, наближається до 17 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo, такими є дані міністерства охорони здоров’я країни. 

Щоденна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії знову зросла в цю неділю до 619. В суботу було зафіксовано 510 смертей. 

Від початку епідемії померли 16 972 людей. Понад 62 тисяч пацієнтів були виписані.

Іспанія - одна з найбільш постраждалих країн від пандемії. Загалом кількість підтверджених випадків зросла до 166 019 - що на 4167 більше, було в суботу.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Іспанія
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО – Зеленський
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: