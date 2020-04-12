Эпидемия в Испании: почти 17 тысяч погибших, смертность за сутки выросла

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 14:43

Испания сообщила о 619 новых смертях от коронавируса в воскресенье - общее количество людей, погибших от вируса в стране приближается к 17 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo, таковы данные министерства здравоохранения страны.

Ежедневное количество погибших от коронавируса в Испании снова выросло в это воскресенье до 619. В субботу было зафиксировано 510 смертей.

С начала эпидемии умерли 16 972 человека. Более 62 тысяч пациентов были выписаны.

Испания - одна из наиболее пострадавших стран от пандемии. В целом количество подтвержденных случаев возросло до 166 019 - что на 4167 больше, чем было в субботу.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

Темы: Испания коронавирус эпидемия


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