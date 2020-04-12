На Закарпатті розслідують приховування лікарем випадку COVID-19

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Неділя, 12 квітня 2020, 15:18

На Закарпатті, в рамках слідства, перевірять інформацію ЗМІ про умисне приховування медиком відомостей про наявність у пацієнтки COVID-19.

Джерело: прокуратура Закарпатської області

Дослівно: "На Іршавщині зареєстроване кримінальне провадження за повідомленням про ймовірне не вжиття медичними працівниками районної лікарні заходів, щодо уникнення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території району.

Дану інформацію виявлено прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації.

У повідомлені, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 у однієї з пацієнток, яка згодом померла".

Деталі: Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюватиме Іршавське відділення поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечують прокурори Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури.

Українська правда
Теми: Закарпаття коронавірус прокуратура


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