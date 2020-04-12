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На Закарпатье расследуют сокрытие врачом случая COVID-19

Воскресенье, 12 апреля 2020, 15:18
На Закарпатье расследуют сокрытие врачом случая COVID-19

На Закарпатье, в рамках следствия, проверят информацию СМИ об умышленном сокрытии медиком сведений о наличии у пациентки COVID-19.

Источник: прокуратура Закарпатской области

Дословно: "На Иршавщине зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района.

Данная информация обнаружена прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации.

В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы умышленно скрыл наличие COVID-19 у одной из пациенток, которая впоследствии умерла".

Детали: Предыдущая правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Досудебное расследование по данному факту будет осуществлять Иршавское отделение полиции. Процессуальное руководство в уголовном производстве обеспечивают прокуроры Иршавского отдела Хустской местной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекоронавируспрокуратура
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