Прем’єра Британії виписали з лікарні, але урядом він поки не керуватиме

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Неділя, 12 квітня 2020, 15:49

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу, але поки до виконання прем’єрських обов’язків він не повертається.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це заявив речник британського уряду. 

Джонсон вирушить відновлювати здоров’я до заміської резиденції Чекерс після майже тижня, проведеного у лікарні в центрі Лондона.

"Прем'єр-міністр виписаний з лікарні, щоб продовжити одужання в резиденції Чекерс. За порадою своїх лікарів прем'єр-міністр не одразу повернеться до роботи", - заявив речник. 

Міністр закордонних справ Домінік Рааб продовжить заміщати Джонсона. Передбачається, що Рааб буде керувати урядом, коли міністри розглядатимуть заходи пом’якшення карантину.

Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я. 

Британського прем’єра госпіталізували минулої неділі через 10 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.

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Теми: Британія коронавірус


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