Премьера Британии выписали из больницы

684 просмотра
Воскресенье, 12 апреля 2020, 15:49

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса, но пока к выполнению премьерских обязанностей он не возвращается.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом заявил пресс-секретарь британского правительства.

Джонсон отправится восстанавливать здоровье в загородной резиденции Чекерс после почти недели, проведенной в больнице в центре Лондона.

"Премьер-министр выписан из больницы, чтобы продолжить выздоровление в резиденции Чекерс. По совету своих врачей премьер-министр не сразу вернется к работе", - заявил представитель.

Министр иностранных дел Доминик Рааб продолжит замещать Джонсона. Предполагается, что Рааб будет руководить правительством, когда министры будут рассматривать меры смягчения карантина.

Ранее Джонсон заявил, что обязан своей жизнью сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Британского премьера госпитализировали в минувшее воскресенье через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.

Темы: Британия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Коронавирус нас не победит": королева Британии обратилась к нации 11 апреля 2020, 23:48
Эпидемия в Британии: погибших более 900 второй день подряд 11 апреля 2020, 18:33
Эпидемия в Британии: более 880 погибших за сутки 9 апреля 2020, 23:20
Все новости
Главные новости
Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом
12 апреля. No time to die: В США объявлен режим стихийного бедствия, Москву закрыли, Иерусалим разграничили
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 266 новых больных
В Житомирской области обнаружили 20 новых больных COVID-19
Все новости
советы

Как использовать резиновые перчатки и для чего они нужны

Образование

Как снимают телеуроки для школьников, и почему ошибки неизбежны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів