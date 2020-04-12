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Премьера Британии выписали из больницы

Воскресенье, 12 апреля 2020, 15:49
Премьера Британии выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после лечения от коронавируса, но пока к выполнению премьерских обязанностей он не возвращается.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом заявил пресс-секретарь британского правительства.

Джонсон отправится восстанавливать здоровье в загородной резиденции Чекерс после почти недели, проведенной в больнице в центре Лондона.

"Премьер-министр выписан из больницы, чтобы продолжить выздоровление в резиденции Чекерс. По совету своих врачей премьер-министр не сразу вернется к работе", - заявил представитель.

Министр иностранных дел Доминик Рааб продолжит замещать Джонсона. Предполагается, что Рааб будет руководить правительством, когда министры будут рассматривать меры смягчения карантина.

Ранее Джонсон заявил, что обязан своей жизнью сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Британского премьера госпитализировали в минувшее воскресенье через 10 дней после положительного результата теста на COVID-19.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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