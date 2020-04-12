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У Києві водій стріляв у вікно авто, яке його "підрізало"

Неділя, 12 квітня 2020, 16:12
У Києві водій стріляв у вікно авто, яке його підрізало
Фото Нацполіції

Київська поліція затримала водія, який вистрілив у вікно авто, що нібито його "підрізало".

Джерело: поліція Києва

Деталі: Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У суботу до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць столиці на дорозі під час руху невідомий здійснив постріл у вікно автомобіля. На місце події виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що правопорушник обурився тим, що його автівку "підрізала", як йому здалося, інша машина. Тож він наздогнав її, здійснив постріл у вікно та поїхав у невідомому напрямку.

 

Отримавши орієнтування з маркою та номерними знаками автомобіля підозрюваного, патрульні встановили напрямок руху та зупинили втікача на проспекті Соборності.

 

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

Пряма мова Кузьміна: "Затриманим виявився мешканець Дарницького району, 1981 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння хуліганських дій. В ході огляду його автівки експерти виявили та вилучили пістолет, котрий відправили на проведення експертного дослідження".

Українська правда

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Теми: поліціяавтокримінал
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