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В Киеве водитель стрелял в окно авто, которое его "подрезало"

Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:12
В Киеве водитель стрелял в окно авто, которое его подрезало
Фото Нацполиции

Киевская полиция задержала водителя, выстрелившего в окно авто, которое якобы его "подрезало".

Источник: полиция Киева

Детали: В результате инцидента никто не пострадал.

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц столицы на дороге во время движения неизвестный выстрелил в окно автомобиля. На место происшествия выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что правонарушитель возмутился тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина. Поэтому он догнал ее, выстрелил в окно и уехал в неизвестном направлении.

 

Получив ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого, патрульные установили направление движения и остановили беглеца на проспекте Соборности.

 

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Прямая речь Кузьмина: "Задержанным оказался житель Дарницкого района, 1981 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. В ходе осмотра его автомобиля эксперты обнаружили и изъяли пистолет, который отправили на проведение экспертного исследования".

Украинская правда
Темы: полицияавтокриминал
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