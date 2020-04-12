Від +22 до снігу: українців чекає запаморочлива температурна гойдалка

У понеділок, 13 квітня, температура повітря підвищиться до +15+22 градусів, і це буде найтепліший день протягом тижня, що передує Великодню. Вже наступного дня – мокрий сніг.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів. Цей день буде найтеплішим у найближчій передвеликодній перспективі. Бо вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання та дощі, місцями з мокрим снігом".

Деталі: За її прогнозом, 13 квітня у більшості областей України ще переважатиме суха погода, проте в західні області почне надходити волога, з дощами, повітряна маса.

А ось вітер у цей день вже стане провісником прийдешніх атмосферних метеморфоз - посилиться до штормових значень. Напрямок - південно-західний.

У Києві понеділок буде сонячним, вітряним та дуже теплим, вдень до +18+20 градусів.

У вівторок-середу, 14-15 квітня, різко похолодає, з‘являться опади, втримається сильний вітер з поступовим переходом напрямку з південно-західного на північно-західний.

З 16-го квітня, розповідає Діденко, трохи потепліє, проте поки що на потужне тепло розраховувати не варто.