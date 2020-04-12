От +22 до снега: украинцев ждут головокружительные температурные качели

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:16

В понедельник, 13 апреля, температура воздуха повысится до +15+22 градусов, и это будет самый теплый день в течение недели, предшествующей Пасхе. Уже на следующий день - мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В течение понедельника температура воздуха повысится до +15+22 градусов. Этот день будет самым теплым в ближайшей предпасхальной перспективе. Уже со вторника холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом".

Детали: По ее прогнозу, 13 апреля в большинстве областей Украины еще будет преобладать сухая погода, однако в западные области начнет поступать влажная, с дождями, воздушная масса.

А вот ветер в этот день уже станет предвестником грядущих атмосферных метеморфоз - усилится до штормовых значений. Направление - юго-западный.

В Киеве понедельник будет солнечным, ветреным и очень теплым, днем ​​до +18+20 градусов.

Во вторник-среду, 14-15 апреля, резко похолодает, появятся осадки, удержится сильный ветер с постепенным переходом направления с юго-западного на северо-западное.

С 16-го апреля, рассказывает Диденко, немного потеплеет, однако пока на сильное тепло рассчитывать не стоит.

Украинская правда
Темы: погода Киев


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