Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От +22 до снега: украинцев ждут головокружительные температурные качели

Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:16
От +22 до снега: украинцев ждут головокружительные температурные качели

В понедельник, 13 апреля, температура воздуха повысится до +15+22 градусов, и это будет самый теплый день в течение недели, предшествующей Пасхе. Уже на следующий день - мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В течение понедельника температура воздуха повысится до +15+22 градусов. Этот день будет самым теплым в ближайшей предпасхальной перспективе. Уже со вторника холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом".

Детали: По ее прогнозу, 13 апреля в большинстве областей Украины еще будет преобладать сухая погода, однако в западные области начнет поступать влажная, с дождями, воздушная масса.

А вот ветер в этот день уже станет предвестником грядущих атмосферных метеморфоз - усилится до штормовых значений. Направление - юго-западный.

В Киеве понедельник будет солнечным, ветреным и очень теплым, днем ​​до +18+20 градусов.

Во вторник-среду, 14-15 апреля, резко похолодает, появятся осадки, удержится сильный ветер с постепенным переходом направления с юго-западного на северо-западное.

С 16-го апреля, рассказывает Диденко, немного потеплеет, однако пока на сильное тепло рассчитывать не стоит.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: