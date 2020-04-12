У Молдові медики складають чверть від усіх заражених коронавірусом

Кількість медичних працівників, заражених коронавірусом у Молдові, сягнула 415 осіб - це чверть від загального числа інфікованих в країні.

Про це у суботу ввечері повідомило міністерство охорони здоров'я, праці та соцзахисту, пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Зі 122 нових випадків зараження, виявлених 11 квітня, 25 осіб - медпрацівники. Серед них 9 лікарів, 8 медсестер і медбратів, 8 - допоміжний персонал.

Всього в Молдові до вечора 11 квітня зареєстровано 1560 випадків зараження COVID-19. Таким чином медичні працівники складають чверть від загального числа заражених.

Померли у зв’язку з коронавірусною інфекцією троє медпрацівників.

Примітно, що станом на ранок 11 квітня уряд пообіцяв виділити компенсації тільки 29 медичним працівникам. За даними Національного агентства громадського здоров'я, тільки вони заразилися вірусом на роботі.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померли вже 100 медичних працівників.