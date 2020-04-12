В Молдове медики составляют четверть от всех зараженных коронавирусом

Количество медицинских работников, зараженных коронавирусом в Молдове, достигло 415 человек - это четверть от общего числа инфицированных в стране.

Об этом в субботу вечером сообщило министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Из 122 новых случаев заражения, выявленных 11 апреля, 25 человек - медработники. Среди них 9 врачей, 8 медсестер и медбратьев, 8 - вспомогательный персонал.

Всего в Молдове до вечера 11 апреля зарегистрировано 1560 случаев заражения COVID-19. Таким образом медицинские работники составляют четверть от общего числа зараженных.

Умерли в связи с коронавирусной инфекцией трое медработников.

Примечательно, что по состоянию на утро 11 апреля правительство пообещало выделить компенсации только 29 медицинским работникам. По данным Национального агентства общественного здоровья, только они заразились вирусом на работе.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже 100 медицинских работников.