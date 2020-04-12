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У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус

Неділя, 12 квітня 2020, 17:42
У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус

У штатної працівниці Закарпатської облдержадміністрації виявили коронавірус.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "У однієї особи, штатного працівника Закарпатської ОДА, підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Людина з 1 квітня перебуває у відпустці. Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з особою не мали".

"Щойно отримали результати тестів COVID-19, проведені методом ПЛР, контактних осіб працівниці ОДА, у всіх 12 осіб коронавірус не підтвердився".

Деталі: Зазначається, що у Закарпатській облдержадміністрації діє строгий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, у коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски та рукавички.

Українська правда
Теми: коронавірусЗакарпаття
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