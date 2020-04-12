У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус
У штатної працівниці Закарпатської облдержадміністрації виявили коронавірус.
Джерело: Закарпатська ОДА
Дослівно: "У однієї особи, штатного працівника Закарпатської ОДА, підтверджено коронавірус методом ПЛР.
Людина з 1 квітня перебуває у відпустці. Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з особою не мали".
"Щойно отримали результати тестів COVID-19, проведені методом ПЛР, контактних осіб працівниці ОДА, у всіх 12 осіб коронавірус не підтвердився".
Деталі: Зазначається, що у Закарпатській облдержадміністрації діє строгий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, у коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски та рукавички.