У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус

У штатної працівниці Закарпатської облдержадміністрації виявили коронавірус.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "У однієї особи, штатного працівника Закарпатської ОДА, підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Людина з 1 квітня перебуває у відпустці. Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з особою не мали".

"Щойно отримали результати тестів COVID-19, проведені методом ПЛР, контактних осіб працівниці ОДА, у всіх 12 осіб коронавірус не підтвердився".

Деталі: Зазначається, що у Закарпатській облдержадміністрації діє строгий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід за посвідченнями, проводиться дезінфекція приміщень, у коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски та рукавички.