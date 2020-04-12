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У работницы Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус

Воскресенье, 12 апреля 2020, 17:42
У работницы Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус

У штатной работницы Закарпатской облгосадминистрации обнаружили коронавирус.

Источник: Закарпатская ОГА

Дословно: "У одного человека, штатного работника Закарпатской ОГА, подтвержден коронавирус методом ПЦР.

Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели".

"Только что получили результаты тестов COVID-19, проведенные методом ПЦР, контактных лиц работницы ОГА, у всех 12 человек коронавирус не подтвердился".

Детали: Отмечается, что в Закарпатской облгосадминистрации действует строгий режим карантина: приостановлен личный прием граждан с 17 марта, вход по удостоверениям, проводится дезинфекция помещений, в коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски и перчатки.

Украинская правда
Темы: коронавирусЗакарпатье
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