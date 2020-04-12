У Брюсселі поліція водометом розігнала бунтівників

Щонайменше 43 людини були заарештовані в суботу ввечері в районі Брюсселя Андерлехт після заворушень, які спалахнули незважаючи на карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

[Émeutes à #Anderlecht]

La famille demande l’arrêt des affrontements.

Il est préférable de ne pas se rendre sur les lieux.#Bruxelles #JusticePourAdil pic.twitter.com/wd7REofKdN — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) April 11, 2020

Насильство спалахнуло в суботу вдень, коли молоді люди кидали каміння і шматки скла в поліцейських. В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського. Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети.

Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.

Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту - незважаючи на заборону проведення публічних зібрань під час спалаху коронавірусу.

#Belgium: Riots in #Anderlecht after a 19 year old was killed in a police chase Friday evening #Brussels pic.twitter.com/Dnwdc4ObuQ — Lucas Webber (@LucasADWebber) April 11, 2020

Поліція заявила, що втрутилась не відразу, а коли групи молодих людей почали "озброюватись" камінням із будівельних майданчиків в цьому районі.

Близько десятої вечора виник новий спалах насильства. Бунтівники закидали камінням поліцейський відділок і розбили вікно. Поліція швидко придушила безлад.

Родина загиблого хлопця закликає до спокою і підкреслює, що жодним чином не несе відповідальності за заклики до протестів. Прокуратура розслідує обставини смерті хлопця.

У Бельгії на час карантину активна діяльність на чистому повітрі дозволена, але тільки в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Всі масові зібрання суворо заборонені.