У Брюсселі поліція водометом розігнала бунтівників

Щонайменше 43 людини були заарештовані в суботу ввечері в районі Брюсселя Андерлехт після заворушень, які спалахнули незважаючи на карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Насильство спалахнуло в суботу вдень, коли молоді люди кидали каміння і шматки скла в поліцейських. В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського. Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети.

Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.

Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту - незважаючи на заборону проведення публічних зібрань під час спалаху коронавірусу.

