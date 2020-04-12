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У Брюсселі поліція водометом розігнала бунтівників

Неділя, 12 квітня 2020, 18:44
У Брюсселі поліція водометом розігнала бунтівників

Щонайменше 43 людини були заарештовані в суботу ввечері в районі Брюсселя Андерлехт після заворушень, які спалахнули незважаючи на карантин. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Насильство спалахнуло в суботу вдень, коли молоді люди кидали каміння і шматки скла в поліцейських. В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського.  Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети. 

Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.

Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту - незважаючи на заборону проведення публічних зібрань під час спалаху коронавірусу.

Поліція заявила,  що втрутилась не відразу, а коли групи молодих людей почали "озброюватись" камінням із будівельних майданчиків в цьому районі.

Близько десятої вечора виник новий спалах насильства. Бунтівники закидали камінням поліцейський відділок і розбили вікно. Поліція швидко придушила безлад.

Родина загиблого хлопця закликає до спокою і підкреслює, що жодним чином не несе відповідальності за заклики до протестів. Прокуратура розслідує обставини смерті хлопця. 

У Бельгії на час карантину активна діяльність на чистому повітрі дозволена, але тільки в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Всі масові зібрання суворо заборонені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгія
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